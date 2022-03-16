В Бурятии прошла презентация IT-кабинета бурятского языка

В школе Поселья Иволгинского района прошла презентация IT-кабинета бурятского языка, сообщает пресс-служба Минобрнауки Республики Бурятия.

Педагоги представили возможности IT-кабинета при проведении уроков, внеклассных мероприятий и дистанционных занятий. Они продемонстрировали фрагменты уроков бурятского языка как родного в 1-х и 2-х классах, бурятского языка как государственного в 4-х и 6-х классах.

В рамках мероприятия состоялась викторина между школьниками Поселья и ребятами из Улан-Батора (Монголия).

Кроме того, в школе прошли выставка бурятских национальных инструментов, кукол в национальной одежде, презентация настольных дидактических игр, разработанных учителями бурятского языка, а также презентация творческих образовательных современных проектов, созданных как учениками, так и учителям школы: видеоматериалов, интерактивных стендов с QR-кодом и т. д.

Школа Поселья Иволгинского района создана в 2020 году в рамках национального проекта «Образование». Школа вошла в состав Ассоциации этнокультурных образовательных организаций Республики Бурятия в 2021 году.

На средства государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия в 2021–2030 гг.» для школ, входящих в состав ассоциации, приобретаются IT-кабинеты бурятского языка. На сегодняшний день в Республике Бурятия такими кабинетами оснащено 13 школ.