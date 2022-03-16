В Diablo II: Resurrected можно играть бесплатно на Xbox в ближайшие дни





Разработчики из Blizzard анонсировали акцию, которая позволит игрокам бесплатно опробовать Diablo II: Resurrected и его расширение Lord of Destruction. В период с 15 по 21 марта игроки на приставках Xbox One и Xbox Series X | S могут играть бесплатно в прошлогодний проект, который был хорошо встречен критиками и игроками.

В рамках бесплатного пробного периода Diablo II: Resurrected на приставках Xbox можно провести не более 3 часов. Весь прогресс, который игроки достигнут в течение этого пробного периода, будет перенесен в полную версию Diablo II: Resurrected, если они приобретут игру.

Пробная бесплатная версия Diablo II: Resurrected на Xbox уже доступна.

Diablo® II: Resurrected™

Diablo® II: Resurrected™ — полное воссоздание легендарной игры Diablo II с дополнением Lord of Destruction® от Blizzard Entertainment, когда…

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