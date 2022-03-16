В оптимизированные версии Resident Evil 2, 3 и 7 можно будет перенести сохранения





Издательство Capcom несколько недель назад анонсировало планы выпустить в 2022 году обновленные версии Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7. На данный момент нет точной даты, когда они появятся, но игрокам уже показали первые скриншоты из обновленных игр.

Теперь же в Twitter разработчики подтвердили, что игроки смогут перенести в обновленные игры Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 на Xbox Series X | S и Playstation 5 свои сохранения с Xbox One и Playstation 4. Кроме того, DLC, поставляемые с Resident Evil 7 Gold Edition, также будут перенесены.

We're happy to confirm that save data from the original PlayStation 4 and Xbox One versions of these games will carry over to their respective upgraded versions. DLC that comes with Resident Evil 7 Gold Edition will transfer over, as well! https://t.co/FVVTPuHBQs — Resident Evil (@RE_Games) March 15, 2022



Напомним, что обновления игр серии Resident Evil будет бесплатным для всех игроков.