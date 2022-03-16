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В оптимизированные версии Resident Evil 2, 3 и 7 можно будет перенести сохранения

В оптимизированные версии Resident Evil 2, 3 и 7 можно будет перенести сохранения


Издательство Capcom несколько недель назад анонсировало планы выпустить в 2022 году обновленные версии Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7. На данный момент нет точной даты, когда они появятся, но игрокам уже показали первые скриншоты из обновленных игр.

Теперь же в Twitter разработчики подтвердили, что игроки смогут перенести в обновленные игры Resident Evil 2, Resident Evil 3 и Resident Evil 7 на Xbox Series X | S и Playstation 5 свои сохранения с Xbox One и Playstation 4. Кроме того, DLC, поставляемые с Resident Evil 7 Gold Edition, также будут перенесены.


Напомним, что обновления игр серии Resident Evil будет бесплатным для всех игроков.

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По материалам: newxboxone

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