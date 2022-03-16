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В Петропавловске-Камчатском в 2023 году откроется детский технопарк «Кванториум»

В Петропавловске-Камчатском в 2023 году откроется детский технопарк «Кванториум»

В Петропавловске-Камчатском в 2023 году на базе школы № 8 откроется детский технопарк «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Правительства Камчатского края. 

Он появится в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Открытие запланировано на сентябрь 2023 года.

«Открытие на территории Петропавловска-Камчатского дополнительного «Кванториума» обусловлено очевидной востребованностью уже имеющегося в краевой столице детского технопарка. На базе школьного «Кванториума» будут реализовываться учебные программы естественно-научной и технической направленностей, а также практическая отработка знаний по таким предметам, как «Технология», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология», – сказала заместитель министра образования Камчатского края Евгения Орешко.

«Кроме изучения учебных дисциплин естественно-научной, математической и технологической направленностей, в школьном технопарке будут реализовываться дополнительные общеобразовательные программы, проводиться региональные конференции, конкурсы, олимпиады и фестивали. Также будет организована профориентационная деятельность с обучающимися», – добавила Евгения Орешко.

Первый технопарк «Кванториум» появился на Камчатке в 2018 году как структурное подразделение Камчатского центра детского и юношеского технического творчества. В 2020 году регион получил мобильный технопарк «Кванториум-Камчатка».

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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