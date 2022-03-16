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В России стартует международная акция «Сад памяти»

В России стартует международная акция «Сад памяти»

Более 1,5 млн школьников примут участие в международной акции «Сад памяти», в рамках которой ежегодно в память о погибших во время Великой Отечественной войны высаживается 27 миллионов деревьев. Акция проходит при поддержке Минпросвещения России, сообщает пресс-служба ведомства.

«Одна из ключевых задач современности – сохранение исторической правды. Это критически важная миссия, ведь дети, которые не знают своей истории, не могут ориентироваться в жизни, не могут совершать правильные поступки. Поэтому мы поддерживаем эту акцию, и ребята традиционно примут в ней участие. А мы в преддверии 9 мая проведём во всех школах уроки памяти», – прокомментировал старт акции заместитель Министра просвещения России Денис Грибов в МИА «Россия сегодня».

Первые деревья высадят в Севастополе, Крыму, Краснодарском крае, а также в некоторых республиках Северо-Кавказского федерального округа уже в марте. В этом году акция впервые пройдет в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике.

В текущем году будут приветствоваться любые формы участия в акции: россияне смогут посадить деревья на своём личном участке, а затем с помощью информационных технологий нанести их на общую электронную карту «Сада памяти».

Высадить свои собственные сады в память о жертвах войны смогут все школы, колледжи и вузы России. За два года существования акции «Сад памяти» памятные сады появились во всех 85 регионах страны.

Акция «Сад памяти» проводится при поддержке Минпросвещения России. Её организаторы – Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы.

# Общество
По материалам: edu.ru

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