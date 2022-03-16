В Воронежской области взамен импортного мяса разводят отечественных бройлеров-кроссов

Вадим Карасев

В фермерском хозяйстве в Новоусманском районе Воронежской области начали разводить мясную породу отечественных бройлеров-кроссов "Смена 9".

Они должны полностью заменить импортное мясо. Ранее аграрии разводили бройлеров только импортных пород. Теперь же им на смену своевременно пришла уникальная российская разработка, которую вывели селекционеры Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Российской академии наук. Бройлеры-кроссы "Смена 9" быстро растут и дают много мяса. Инкубационное яйцо и суточные цыплята пользуются спросом у производителей и местных жителей. Воронежское крестьянско-фермерское хозяйство готово обеспечить необходимые объемы.

"Думаю, сейчас и наша селекция, и генетика будут развиваться, новые породы будут выводится, которые, поверьте, не хуже импортных,- рассказал фермер Александр Рыжов. - Сюда свозили всю грязь к нам, извините. А сейчас мы нормально себя чувствуем, в частности, работаем на кормах, которые все наши, воронежские, все здесь производятся, вся зерновая группа".

По словам агрария, на ферме также разводят перепелов двух пород: "Радонежские" (мясные) и "Фараон" (мясо-яичные), обе - российские. Объем мясного производства составляет 30-40 тысяч тушек в месяц. Вся натуральная продукция - яйца, перепелиное мясо, цыплята-корнишоны - широко представлена не только на полках воронежских торговых сетей, но и в других регионах РФ.

А с недавнего времени воронежские фермеры открыли производство маринованных перепелиных яиц по авторской технологии.