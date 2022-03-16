Валерия рассказала о ссорах с мужем Иосифом Пригожиным

Певица Валерия призналась, что в их семье не всегда бывает гладко. Артистка даже не пытается создать иллюзию, что в её доме не бывает скандалов. Артистка живет в браке с Иосифом Пригожиным уже 17 лет. Очевидно, что за такой большой срок их отношения переживали разные кризисы. Через такие же трудности проходит подавляющее большинство пар. В своем недавнем интервью Валерия рассказала, что её точка зрения часто не совпадает со взглядами на жизнь её мужа. Не так давно, например, артистка заикнулась о том, что готовится уйти на пенсию. Она чувствует, что уже не может конкурировать с наступающей на пятки молодежью. Помимо этого, ей хочется больше времени проводить с внучкой Селин. Пригожин выступает против ухода его жены со сцены. Он считает, что Валерия еще долго будет собирать огромные залы.Валерия с мужем «Мне кажется, глядя на нас, понятно, что мы можем ругаться. Если он повышает голос, чего бы и мне не повышать? Я что, буду стоять в сторонке, что ли?», — сказала Валерия «Пятому каналу». Многие семейные психологи, кстати, советуют супругам не копить обиды или претензии, а высказывать всё друг другу в лицо. Возможно, в этом и кроется секрет крепкого брака Валерии? Ранее Пригожин выступил с комментарием об их «эмиграции» в Израиль. Многие источники сообщили, что супруги ехали из страны вслед за Аллой Пугачевой. Однако позже выяснилось, что певица с мужем выехали за границу всего на пару дней ради встречи с родными.