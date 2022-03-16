Валя Карнавал поделилась сногсшибательным фото в бикини

Звезда тиктока и певица Валя Карнавал поделилась фото с отдыха на Мальдивах. Отношения рэпера Егора Крида и звезды TikTok Вали Карнавал до сих обсуждаются поклонниками, хоть пара и рассталась год назад. Многие подписчики волей-неволей прикидывают, как бы отреагировал музыкант на откровенные фото или видео, которые тиктокерша постит в Сети. А некоторые так вовсе уверены: кадры адресованы Криду. На этот раз Карнавал запостила фото в черном бикини, оказавшемся ей явно не по размеру. Девушка возлежала на кровати после солнечных ванн и подписала кадр «Мальдивы».Валя Карнавал в бикини Снимок из спальни не остался незамеченным ее фанатами, ведь они дружно последовали за ней в новую соцсеть. Фолловеры усыпали красотку в купальнике комплиментами, припоминая даже фразы из песни Крида, которую он ей посвятил. «Валюх, тебе купальник не малой?», «Валя девочка с картинки», «Красотка!», «Валя, ты лучшая», «Балуешься», — писали некоторые пользователи «ВКонтакте».