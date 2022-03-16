Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Валя Карнавал поделилась сногсшибательным фото в бикини

Валя Карнавал поделилась сногсшибательным фото в бикини
Звезда тиктока и певица Валя Карнавал поделилась фото с отдыха на Мальдивах. Отношения рэпера Егора Крида и звезды TikTok Вали Карнавал до сих обсуждаются поклонниками, хоть пара и рассталась год назад. Многие подписчики волей-неволей прикидывают, как бы отреагировал музыкант на откровенные фото или видео, которые тиктокерша постит в Сети. А некоторые так вовсе уверены: кадры адресованы Криду. На этот раз Карнавал запостила фото в черном бикини, оказавшемся ей явно не по размеру. Девушка возлежала на кровати после солнечных ванн и подписала кадр «Мальдивы».
Валя Карнавал в бикини Снимок из спальни не остался незамеченным ее фанатами, ведь они дружно последовали за ней в новую соцсеть. Фолловеры усыпали красотку в купальнике комплиментами, припоминая даже фразы из песни Крида, которую он ей посвятил. «Валюх, тебе купальник не малой?», «Валя девочка с картинки», «Красотка!», «Валя, ты лучшая», «Балуешься», — писали некоторые пользователи «ВКонтакте».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Макс Барских поглумился над Ольгой Бузовой
Макс Барских поглумился над Ольгой Бузовой
Валя Карнавал поделилась сногсшибательным фото в бикини
Валя Карнавал поделилась сногсшибательным фото в бикини
«Самые быстрые гонки во вселенной» — Redout II получает новый геймплейный трейлер
«Самые быстрые гонки во вселенной» — Redout II получает новый
Hogwarts Legacy выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Hogwarts Legacy выйдет на приставках Xbox One и Xbox Series X | S
Минэкономразвития РФ запустит экспериментальные правовые режимы в сфере цифровых инноваций
Минэкономразвития РФ запустит экспериментальные правовые режимы в
Юлия Снигирь показала трогательное фото с мужем – именинником
Юлия Снигирь показала трогательное фото с мужем – именинником
Екатерина Вилкова с мужем и подросшими детьми снялась в рекламе отечественного бренда
Екатерина Вилкова с мужем и подросшими детьми снялась в рекламе
Компоненты волоконно-оптических систем
Компоненты волоконно-оптических систем
Технология DirectStorage с Xbox Series X | S теперь доступна на PC
Технология DirectStorage с Xbox Series X | S теперь доступна на PC
Разработчики Perfect Dark массово покидают студию The Initiative
Разработчики Perfect Dark массово покидают студию The Initiative
Алла Довлатова высказалась о своей пластике
Алла Довлатова высказалась о своей пластике
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о провокации на первом канале
Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков высказался о провокации на первом

Топ на сегодня

Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами
Анастасия Волочкова сняла бюстгальтер перед журналистами
Ольга Бузова призналась, что не забыла, когда вышла замуж
Ольга Бузова призналась, что не забыла, когда вышла замуж
Николай Басков отдал свой телефон в полицию
Николай Басков отдал свой телефон в полицию
Гарика Харламова выгнали из магазина за скандал
Гарика Харламова выгнали из магазина за скандал
6 признаков того, что в вашем роду были ведьмы
6 признаков того, что в вашем роду были ведьмы

Еще по теме

Егор Крид подтвердил расставание с Валей Карнавал: «Много боли было пережито»
Неожиданно! Валя Карнавал рассталась с Егором Кридом
Валя Карнавал после концерта упала в обморок
Валя Карнавал слила обнаженку в Instagram: «Пускай Крид посмотрит, кого потерял»