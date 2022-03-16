Виктория Боня сообщила, что рассталась с женихом

Экс-звезда «Дома-2», Виктория Боня не так давно анонсировала грядущую свадьбу, как вдруг объявила, что снова свободна. Виктория Боня поделилась новостью о том, что её сердце снова свободно. Еще в декабре телезвезда, сделавшая карьеру на участии в шоу «Дом-2», хвасталась роскошным обручальным кольцом с большим бриллиантом. Боня готовилась к свадьбе с таинственным женихом, чью личность она не раскрывала. Однако планам Виктории на замужество было не суждено сбыться. Ведущая сохранила в секрете подробности разрыва помолвки. Однако она сообщила, что открыта к предложениям и теперь находится в активном поиске.Виктория Боня «Кстати, с сегодняшнего дня мое сердце свободно! Официально заявляю 😜», — написала Виктория в Сети. Любопытно, что Боня рассталась с женихом всего через пару дней после заявления о возможном воссоединении с Алексом Смерфитом, отцом её дочки Анджелины. Телезвезда призналась, что лучшая подруга уговаривает её вернуться к миллионеру. Смерфит, как выяснилось, до сих пор оплачивает счета Виктории, снимает ей квартиру в Монако и поддерживает с ней теплое общение. Сейчас, впрочем, Виктории не до любовных приключений. Накануне она рассказала, что её дочь заболела — у неё ветрянка. Анджелина чувствует себя хорошо, а вот звездная мама сильно нервничает, ведь она не болела в детстве этим недугом. На всякий случай Боня изолировалась от заболевшего ребенка.