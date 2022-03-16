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Владимир Жириновский теряет кровь

Владимир Жириновский теряет кровь
Как сообщает пресса, политик Владимир Жириновский страдает от потери крови. В начале февраля лидер партии ЛДПР был экстренно госпитализирован. У политика обнаружили серьезное поражение легких. Его состояние стремительно ухудшалось. Каждый день приходили неутешительные новости. Врачи были вынуждены ввести 75-летнего Владимира Жириновского в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. К счастью, после нескольких недель борьбы специалистам удалось спасти жизнь именитому пациенту. На прошлой неделе лидер ЛДПР наконец-то пришел в себя, и, по словам однопартийцев, и вовсе стал заниматься деловыми вопросами. Сейчас у него наблюдается положительная динамика в лечении. Тем не менее, Жириновский все еще страдает от обильной кровопотери, у него наблюдается гипокоагуляция — пониженная свертываемость крови, а также лихорадка. Звезде политики вынуждены делать переливание, сообщает Telegram-канала «112».
Владимир Жириновский К слову, родственники Владимира Вольфовича долгое время отказывались от комментариев о его самочувствии. Однако после ряда тревожных слухов сын политика Игорь Лебедев неожиданно написал в соцсетях: «Только живи!». Поклонники Жириновского надеются, что он быстро восстановит здоровье и вернется в строй. «Надеемся, что он выздоровеет, и ему помогут те прививки, которые сделал раньше. Вакцинация может помочь даже при 75 процентах поражения легких. Это не значит, что человек обречен. Она дает более сильный иммунный ответ. Вирус размножается все-таки в условиях иммунитета, не полностью в беззащитном организме. Такая иммунизация вакцинами уменьшает вероятность смерти», — успокаивает ученый Анатолий Альтштейн.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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