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Владимир Жириновский устраивает скандалы в больнице

Владимир Жириновский устраивает скандалы в больнице
Политик Владимир Жириновский выведен из комы. На днях стало известно, что 75-летний Владимир Жириновский пошел на поправку. Сообщалось, что политика, который около двух недель провел в коме, вывели из медикаментозного сна, так что теперь он находится в сознании. Но если здоровье лидера партии ЛДПР уже не вызывает у врачей столь сильного беспокойства, то вот его поведение оставляет желать лучшего. Оказалось, что Жириновский периодически буянит в больнице: скандалит и начинает ругать медиков. Правда, разговаривает политик еще не очень внятно, поэтому сложно понять, кем или чем он недоволен. Чтобы как-то успокоить разбушевавшегося пациента, ему дают седативные препараты. От них Владимир Вольфович лучше спит, способствуют лекарства и его выздоровлению, но стоит действию таблеток ослабеть, как Жириновский вновь принимается бушевать.
Владимир Жириновский При этом, по сведениям Telegram-канала LifeShot, говорить о полном выздоровлении политика пока рано: его показатели остаются нестабильными, иногда «прыгают», а состояние оценивается как стабильно тяжелое. Напомним, Владимир Жириновский заразился коронавирусом в конце января, хотя до этого успел привиться целых восемь раз. Политик скрывал ото всех свое недомогание и обратился за помощью, когда ему стало совсем плохо. В итоге лидера партии ЛДПР госпитализировали с тяжелой формой пневмонии, а поражение его легких достигло 75%. Врачи были вынуждены подключить Владимира Вольфовича к аппарату ИВЛ и ввести в медикаментозную кому, чтобы его организм легче справлялся с болезнью.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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