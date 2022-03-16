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Xbox Series X | S обошли Playstation 5 по продажам в феврале в Европе

Xbox Series X | S обошли Playstation 5 по продажам в феврале в Европе


Несколько дней назад был опубликован отчет аналитиков NPD, которые отметили, что в феврале на территории США приставки Xbox Series X | S обошли Playstation 5 по продажам. Сегодня же появились отчеты европейских аналитиков из GSD, которые подвели итоги февраля в Европе.

Согласно результатам GSD, самой продаваемой приставкой в феврале на территории Европы стала Nintendo Switch. На втором месте по продажам Xbox Series X и Xbox Series S, а замыкает тройку консоль Playstation 5. Конкретные данные по продажам не приводятся, но отмечается, что в странах Европы все еще сохраняется дефицит Xbox Series X и Playstation 5.

Самой продаваемой игрой в Европе в феврале ожидаемо стала Elden Ring. Аналитики отмечают, что проект не только показал лучший старт в этом году, но и продемонстрировал лучший старт для новой франшизы со времен The Division.

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По материалам: newxboxone

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