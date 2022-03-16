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Жасмин сделала признание о личной жизни

Жасмин сделала признание о личной жизни
Певица Жасмин рассказала свой секрет. Артистка вышла на связь с подписчиками в соцсетях, чтобы ответить на все, даже самые откровенные вопросы о личном. Одна из поклонниц поинтересовалась, не задумывалась ли артистка об усыновлении ребенка. Оказалось, девушка «попала в яблочко». «Начну с того, что я никогда и никому этого не рассказывала, но да, после рождения Мирона я очень хотела усыновить (удочерить) малыша. Такое, знаете, сильное желание поселилось в моем сердце... Но в таком важном жизненном вопросе очень важно обоюдное семейное согласие и уверенность всей семьи», — призналась певица.
Жасмин Похоже, поддержки супруга в этом вопросе знаменитость не получила. Жасмин, напомним, избегает вопросов о том, где сейчас находится её муж. Не так давно она дала единственный комментарий о том, что эта драма никак не отразилась на их семейном счастье и она не волнуется за супруга. «Не дождетесь, все у него отлично!» — сказала певица. Певица последний год усиленно делает вид, что в жизни у нее все замечательно: Жасмин продолжает выступать, растит детей, выходит в свет. Но она проходит через непростой период, ведь ее муж лишился всего и оказался под следствием. В отношении Шора возбудили уголовное дело и запретили ему покидать территорию Молдавии, а летом 2017 года Илана признали виновным в краже миллиарда долларов из государственной казны и приговорили его к тюремному заключению сроком на семь с половиной лет. Особенно переживают из-за сложившейся ситуации дети звездной пары – 10-летняя дочь Маргарита и 5-летний сын Мирон. Оба постоянно интересуются, почему папа не приезжает домой, но ответить на это артистке нечего. Опорой для нее остается только старший наследник – 24-летний Михаил от первого брака.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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