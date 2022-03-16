Зодиакальная нумерология: какие числа помогают Весам

Вадим Карасев

У каждого из Знаков Зодиака есть свое число-покровитель. Астрологи и нумерологи рассказали, какое число помогает по жизни Весам, спасая их от опасностей и давая возможности для развития.

Числа не просто дают нам удачу. Они помогают избавляться от черной полосы в жизни. Для этого необходимо правильно использовать их энергетику. Ниже приведены способы обострения защитных и других механизмов воздействия числа-покровителя Весов.

Расчет числа удачи для Весов

Чтобы узнать, Что за число делится энергией Весами и управляет их жизнью, необходимо провести простейшие расчеты. Необходимо сложить цифры дат начала и завершения отрезка времени, в который на свет появляются люди данного Знака. К полученному результату необходимо прибавить порядковый номер Знака в Зодиакальном круге — 7. Весы рождаются на свет в отрезок с 23 сентября по 23 октября:

(2+3+0+8)+(2+2+0+9)+7=33. 3+3=6.

Шестерка — главное число для Весов. Именно оно дает им энергию, силы и удачу. Оно позволяет им совершать любовные подвиги, быть максимально чувствительными и эмоциональными. Также число 6 связано с творчеством, что объясняет тягу Весов к этой сфере и объясняет успех этих людей в креативной деятельности. Именно благодаря наставничеству Шестерки Весы очень быстро находят решение любых проблем. Это число также помогает Весам чаще видеть и замечать нечто хорошее в окружающем их мире.

Число 6 всегда помогает Весам, где бы они не находились и что бы они не делали в данный момент. Это число всегда рядом и всегда готово оказать им поддержку, дав силы и энтузиазм, веру в себя.

Как правильно использовать Весам энергетику Шестерки

Во-первых, нужно помнить о главном символе этого числа. Речь идет о единороге — символе волшебства и воодушевления. Также единорог олицетворяет собой неординарный подход к делам. Он символизирует все самое необычное, светлое и яркое в нашем мире.





Если вести речь о рунах, то самой сильной из всех рун для Весов может считаться Альгуз. Эта руна лучше всего сочетается с энергетикой Шестерки. Она укрепляет и без того сильное шестое чувство Весов, а также помогает открывать перед этими людьми новые перспективы. Вот как выглядит данная руна:





Шестерка покровительствует субботе как шестому по счету дню недели. Именно в этот день Весов посещает наибольшее количество полезных мыслей. В этот день Весы становятся максимально активными и продуктивными. Что касается чисел месяца, то самыми благоприятными для Весов можно считать 6, 15, 24 число любого месяца.

В течении дня самая высока продуктивность у Весов с 15:00 до 15:59 и с 6:00 утра до 6:59. Представителям данного Знака нужно стараться решать свои проблемы именно в это время. Шестерка в это время наиболее актуальна.

Обострить силу числа 6 Весам помогут украшения из платины или золота, в зависимости от типа поставленных задач. Золото больше подходит для переговоров и делового общения в целом, а платина является отличным творческим талисманом. Обострить силу помогут также специальные минералы типа авантюрина и хризопраза.