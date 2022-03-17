18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека

Если кому-то кажется, что он плохо получается на фотографиях, возможно, это дело можно исправить. Ведь практика показывает, что дело не в самом человеке, а в свете, ракурсе и выражении лица. Это всё может сыграть как на пользу тому, кто фотографируется, так и во вред. Вот, например, девушки показывают, как легко они могут превратиться на снимках из милых красоток в настоящих Шреков. Смотрите сами!

Контрасты

Важно уметь посмеяться над собой

Русалочка

Помните, как Ариэль расчёсывала волосы вилкой? Наверное, так она бы и выглядела по утрам без макияжа. А ещё у нас есть пост, в котором блогеры пофантазировали на тему того, с какими проблемами столкнулись бы принцессы Диснея в современном мире.

Днём и вечером

Ночь и следующее утро

Магия ракурса

Мастерство гримас

На свадьбе и в естественной среде обитания

Корчить рожицы можно бесконечно

Внутри каждого есть два волка

Всегда важно найти момент, чтобы улыбнуться

Это один и тот же человек

У каждой уважающей себя девушки должен быть второй подбородок

Глазки в кучу

Ох уж это освещение

Опасно

А вы так умеете?

Разница в пару мгновений

А здесь вы можете найти фотографии людей, которые приняли свои кудряшки, и результат оказался выше всех похвал.