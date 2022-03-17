Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека

18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека

Если кому-то кажется, что он плохо получается на фотографиях, возможно, это дело можно исправить. Ведь практика показывает, что дело не в самом человеке, а в свете, ракурсе и выражении лица. Это всё может сыграть как на пользу тому, кто фотографируется, так и во вред. Вот, например, девушки показывают, как легко они могут превратиться на снимках из милых красоток в настоящих Шреков. Смотрите сами!

Контрасты

Важно уметь посмеяться над собой

Русалочка

Помните, как Ариэль расчёсывала волосы вилкой? Наверное, так она бы и выглядела по утрам без макияжа. А ещё у нас есть пост, в котором блогеры пофантазировали на тему того, с какими проблемами столкнулись бы принцессы Диснея в современном мире.

Днём и вечером

Ночь и следующее утро

Магия ракурса

Мастерство гримас

На свадьбе и в естественной среде обитания

Корчить рожицы можно бесконечно

Внутри каждого есть два волка

Всегда важно найти момент, чтобы улыбнуться

Это один и тот же человек

У каждой уважающей себя девушки должен быть второй подбородок

Глазки в кучу

Ох уж это освещение

Опасно

А вы так умеете?

Разница в пару мгновений

А здесь вы можете найти фотографии людей, которые приняли свои кудряшки, и результат оказался выше всех похвал.

# Актуальные новости
По материалам: Юмор

Последние новости

18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека
18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать новый перк бесплатно — для Century: Age Of Ashes
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать новый перк бесплатно —
The Quarry от разработчиков Until Dawn представили — первый трейлер, детали
The Quarry от разработчиков Until Dawn представили — первый трейлер,
О датчиках УЗИ, их важности и направленности
О датчиках УЗИ, их важности и направленности
Отношение полного бака бензина к зарплате
Отношение полного бака бензина к зарплате
В «Артеке» состоялась линейка, посвященная космонавту Владимиру Комарову
В «Артеке» состоялась линейка, посвященная космонавту Владимиру
Ольга Бузова связалась с бандитом
Ольга Бузова связалась с бандитом
Анастасия Макеева рассказала о безработном муже
Анастасия Макеева рассказала о безработном муже
Документарная нагрузка на педагогов будет снижена
Документарная нагрузка на педагогов будет снижена
ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки
ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 17-20 марта
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:
Реслинг-фэнтези WrestleQuest выйдет на приставках Xbox этим летом
Реслинг-фэнтези WrestleQuest выйдет на приставках Xbox этим летом

Топ на сегодня

Владимир Жириновский теряет кровь
Владимир Жириновский теряет кровь
Еще 2 игры анонсированы для подписки Game Pass
Еще 2 игры анонсированы для подписки Game Pass
Екатерина Волкова в день рождения поделилась фото в короне
Екатерина Волкова в день рождения поделилась фото в короне
Лолита Милявская бросила бизнесмена
Лолита Милявская бросила бизнесмена
Елена Степаненко мстит своему бывшему мужу
Елена Степаненко мстит своему бывшему мужу

Еще по теме

16 фотографий девушек, которые показывают, как за секунды можно превратиться из красавицы в Бабку Ёжку
17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды можно превратиться из красотки в Гринча
Последние новости Казахстана
Обратная сторона медали: когда симпатичные девушки начинают корчить гримасы (ФОТО)