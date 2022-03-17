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Анастасия Макеева рассказала о безработном муже

Анастасия Макеева рассказала о безработном муже
Актриса Анастасия Макеева высказалась о том, что у мужа нет денег. Светлана, бывшая жена Романа Малькова, вчера слила в Сеть их переписку. Из текста сообщений следовало, что муж Анастасии Макеевой не может погасить долг по алиментам из-за того, что потерял работу. В СМИ появился скриншот с сообщением Романа о том, что он может перевести своим детям только 50 евро. «Больше не могу, извини. Нет даже зарплаты больше», — якобы написал Роман. Однако уже на следующий день Макеева опровергла заявление Светланы о том, что Роман стал безработным. Звезда мюзиклов поделилась кадрами, на которых показала, что её муж не расстается с компьютером и усердно работает над новым проектом.
Анастасия Макеева с мужем «Я шаманю над новым зданием», — сказал Роман в видео, опубликованном его женой в Сети. Стоит отметить, что Макеева уже давно находится в противостоянии с бывшей супругой Малькова. Сначала Светлана винила Анастасию в том, что она разрушила её семью и увела мужа. Потом причиной конфликтов стали финансовые претензии. Артистка считает, что совесть её мужа чиста — денег он отправляет детям от прошлого брака достаточно. По мнению Макеевой, если Светлане не хватает финансов на жизнь, то ей следует устроиться на новую работу. Напомним, что помимо всего прочего Макеева собирается в ближайшее время через суд наказать Малькову за избиение. Драка артистки с бывшей женой Романа случилась за кулисами шоу «Прямой эфир» летом прошлого года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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