Atomic Heart может выйти в начале декабря, дату релиза обнаружили в Steam





В последние несколько дней активно обсуждаются утечки из Steam дат релиза различных проектов, которые не были официально заявлены. Ранее мы сообщали, что есть целый ряд проектов из Game Pass, даты выхода которых появились из-за этой утечки. Относиться к ним стоит как к слухам, но стоит отметить, что по некоторым утечкам появились уже доказательства — по утечке Sniper Elite 5 должна была выйти 31 мая, а вчера разработчики объявили, что игра действительно выйдет в конце мая, но чуть раньше — 26 числа.

В утечке игроки обратили внимание на дату выхода Atomic Heart — она была там обозначена на 22 июня 2022 года. Но сегодня разработчики обновили записи по игре Atomic Heart, и теперь дата выхода проекта, если верить SteamDB, назначена на 2 декабря.





Отметим, что ранее разработчики Atomic Heart заявили о планах выпустить игру с сентября по декабрь 2022 года. Напомним, сразу после релиза Atomic Heart будет в Game Pass.