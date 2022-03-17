Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Atomic Heart может выйти в начале декабря, дату релиза обнаружили в Steam

Atomic Heart может выйти в начале декабря, дату релиза обнаружили в Steam


В последние несколько дней активно обсуждаются утечки из Steam дат релиза различных проектов, которые не были официально заявлены. Ранее мы сообщали, что есть целый ряд проектов из Game Pass, даты выхода которых появились из-за этой утечки. Относиться к ним стоит как к слухам, но стоит отметить, что по некоторым утечкам появились уже доказательства — по утечке Sniper Elite 5 должна была выйти 31 мая, а вчера разработчики объявили, что игра действительно выйдет в конце мая, но чуть раньше — 26 числа.

В утечке игроки обратили внимание на дату выхода Atomic Heart — она была там обозначена на 22 июня 2022 года. Но сегодня разработчики обновили записи по игре Atomic Heart, и теперь дата выхода проекта, если верить SteamDB, назначена на 2 декабря.


Отметим, что ранее разработчики Atomic Heart заявили о планах выпустить игру с сентября по декабрь 2022 года. Напомним, сразу после релиза Atomic Heart будет в Game Pass.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ремастер GoldenEye скоро могут анонсировать — появились новые намеки
Ремастер GoldenEye скоро могут анонсировать — появились новые намеки
Atomic Heart может выйти в начале декабря, дату релиза обнаружили в Steam
Atomic Heart может выйти в начале декабря, дату релиза обнаружили в
"Новые люди" запустили образовательную молодежную программу "Я в деле"
"Новые люди" запустили образовательную молодежную программу
Яна Рудковская обнародовала настоящий возраст ведущей Екатерины Андреевой
Яна Рудковская обнародовала настоящий возраст ведущей Екатерины
Виктория Боня рассказала, как отметили первый юбилей дочери
Виктория Боня рассказала, как отметили первый юбилей дочери
18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека
18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать новый перк бесплатно — для Century: Age Of Ashes
Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать новый перк бесплатно —
The Quarry от разработчиков Until Dawn представили — первый трейлер, детали
The Quarry от разработчиков Until Dawn представили — первый трейлер,
О датчиках УЗИ, их важности и направленности
О датчиках УЗИ, их важности и направленности
Отношение полного бака бензина к зарплате
Отношение полного бака бензина к зарплате
В «Артеке» состоялась линейка, посвященная космонавту Владимиру Комарову
В «Артеке» состоялась линейка, посвященная космонавту Владимиру
Ольга Бузова связалась с бандитом
Ольга Бузова связалась с бандитом

Топ на сегодня

Лолита Милявская бросила бизнесмена
Лолита Милявская бросила бизнесмена
На фоне давления Запада Россия нарастит выпуск Ил-96 и Ту-114
На фоне давления Запада Россия нарастит выпуск Ил-96 и Ту-114
Елена Степаненко мстит своему бывшему мужу
Елена Степаненко мстит своему бывшему мужу
Сюрприз: Tunic добавили в Game Pass, игра получает высокие оценки
Сюрприз: Tunic добавили в Game Pass, игра получает высокие оценки
Марина Федункив рассказала, как счастлива в браке с итальянцем
Марина Федункив рассказала, как счастлива в браке с итальянцем

Еще по теме

Разработчики Atomic Heart: про открытый мир, NFT, отложенный релиз и другое
Новый трейлер Atomic Heart появится в начале февраля, он будет содержать анонс
Новые скриншоты Atomic Heart — игра будет в Game Pass в день релиза
Новый трейлер Atomic Heart загадочно обозначил дату релизу