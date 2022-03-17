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Бывший Анастасии Волочковой рассказал о ее алкогольной зависимости

Бывший Анастасии Волочковой рассказал о ее алкогольной зависимости
Как утверждает мужчина, балерина Анастасия Волочкова любит спиртное. В начале февраля Анастасия Волочкова разорвала отношения с Сергеем Кузнецовым. Балерина обвинила бывшего в алчности и меркантильности, якобы ему нужен был лишь пиар. Однако мужчина уверяет в обратном. Роман Анастасии и Сергея развивался настолько стремительно, что новогодние праздники влюбленные провели вместе на Мальдивах. Вскоре после отпуска пара рассталась. Кузнецова, конечно же, обвинили в расчетливости, мол, он использовал балерину в своих корыстных целях. Сам банщик уверяет, что не планировал так быстро разрывать отношения со звездой. По словам Сергея, он просто не стал мириться с ужасным поведением Волочковой.
Анастасия Волочкова «Я от алкоголя ее избавил на время отдыха. Но как приехали, меня же с ней не было, так как я сразу на работу вернулся. Ну, и ее понесло. А меняться она не захотела, хотя я не раз об этом просил. Рад, что это быстро все закончилось, а то я привыкаю к человеку, и было бы больно при расставании», — заявил Кузнецов Telegram-каналу «Звездач». Сергей добавил, что Анастасия резко высказывалась о детях. Неужели 46-летняя артистка балета задела ребенка Кузнецова? «Когда обижают малышей ни за что... От нее я услышал совершенно другое чем журналисты, она ненавидит детей. И в очень оскорбительной форме отзывается о них», — отметил мужчина. Напоследок владелец банного комплекса прокомментировал выходку Волочковой в отделении полиции (знаменитость показала грудь сотрудникам). Напомним, когда бывшие возлюбленные возвращалась с островов, их задержали правоохранители. А все из-за того, что Анастасия отказалась надевать в самолете медицинскую маску. «Я не видел этого, когда нас держали в полиции, я отходил, чтобы купить воды для Насти. Наверное, когда меня не было, это и случилось. Она мне об этом не говорила. Это ужасно, конечно, стыдно мне за нее. В полиции к нам хорошо относились. Не знаю, почему она это сделала», — заключил экс-любовник балерины.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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