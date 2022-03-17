Дима Билан сообщил, что лег в больницу и готовится к операции

Певец Дима Билан признался поклонникам, что у него проблемы со здоровьем. Артисту даже требуется операция. Дима Билан записал видеообращение, в котором сообщил о проблемах со здоровьем. Певец давно планировал обследоваться, но у него все никак не доходили руки. Лишь сейчас он нашел на это время. Дима Билан лег в больницу, чтобы разобраться с проблемой, которая его беспокоит с 12 лет (вдаваться в подробности певец отказался). Музыкант лишь назвал дату операции — 18 марта.Дима Билан «Я никогда особо не был открытым человеком, который легко и просто делится подробностями своей непубличной жизни. Я всегда оставляю свой островок закрытым от глаз. Это мое святое, нетронутое место, где я заряжаюсь, чтобы продолжать делать то, чему я учился, чем меня наградила природа и благодаря чему мы здесь с вами сегодня собрались! Но, зная, каким бывает этот мир, хочу опередить все слухи, истерию, домыслы и сказать от первого лица — я лежу в больнице и решаю вопрос, который давно планировал решить, но откладывал по разным объективным причинам! Берегите себя и свое здоровье!» — заявил 40-летний исполнитель. За последние несколько лет артист несколько раз оказывался в медицинском учреждении. В 2019-м Билан неудачно поскользнулся на льду и в результате падения получил перелом ноги в двух местах. В этом году певец в тяжелой форме переболел коронавирусом и долго лечился. «Я не на ИВЛ, но у меня был ковид. Как-то почувствовал себя плохо, сделал два теста, которые показали отрицательный результат. Но все равно было странное ощущение, в итоге болезнь подтвердилась. Сейчас омикрон меня покинул. Мы с врачами из 52-й городской больницы постарались невероятно! Я вас люблю, мои дорогие врачи! Дай Бог вам сил и здоровья. Вы как на войне, доблестные, любимые», — отмечал музыкант в прошлом месяце.