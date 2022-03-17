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Документарная нагрузка на педагогов будет снижена

Документарная нагрузка на педагогов будет снижена

Документарная нагрузка педагога снизится как минимум в два раза. Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«За несколько месяцев нами проделана большая аналитическая работа по изучению причин документарной загруженности учителя, что дало нам понимание, что делать дальше. И я благодарю наши пилотные регионы за эту работу. Мы совместно с Минпросвещения России подготовили предложение по внесению изменений в статью 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» о праве педагогических работников не подготавливать отчетные документы за пределами утвержденного Министерством просвещения Российской Федерации перечня. Это очень важный и необходимый шаг, который защитит педагогов от бюрократического произвола», – отметил он в ходе расширенного совещания межрегиональной рабочей группы, осуществляющей реализацию проекта по снижению документарной нагрузки на учителей.

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор направили во все регионы перечень, ограничивающий количество обязательной документации, которую должен заполнять учитель.

Проект по снижению документарной нагрузки был инициирован главой Рособрнадзора в 2021 году и поддержан на заседании Комиссии по образованию и науке Генерального совета партии «Единая Россия». Целями проекта являются минимизация бюрократической нагрузки на педагога и высвобождение большего количества времени для работы, непосредственно связанной с учебно-воспитательным процессом.

Работа ведется на пяти пилотных площадках в регионах: Пензенская область, Московская область, Чувашская Республика, Липецкая область и федеральная территория «Сириус».

Участники межрегиональной группы планируют начать разработку единой модели электронного документооборота в части образовательной деятельности школ и колледжей, которая обеспечит максимально комфортную для педагога работу с документаций. Модель будет основана на лучших решениях, реализованных в информационных системах разных регионов, и станет ориентиром того, какой должна быть система электронного документооборота в образовательной организации.

Апробация единой модели документооборота начнется в сентябре 2022 года.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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