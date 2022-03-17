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Елена Степаненко мстит своему бывшему мужу

Елена Степаненко мстит своему бывшему мужу
Артистка Елена Степаненко делает все, чтобы бракоразводный процесс не закончился никогда. Юмористка, похоже, получает удовольствие от судебных разборок с Евгением Петросяном. Как еще объяснить решение артистки запустить процедуру оценки имущества заново? Прошлым летом суд принял решение, что активы, нажитые бывшими супругами в браке, должны быть разделены ровно пополам. Степаненко это не устроило, и она подала апелляцию на решение суда, потребовав повторную экспертизу всего, что есть у её экс-супруга.
Елена Степаненко с бывшим мужем Сергей Жорин рассказал, что Елена Григорьевна настаивает на описи двух с половиной тысячи книг из коллекции Евгения Вагановича. И это только часть антикварной коллекции создателя «Кривого зеркала». Помимо книг, Петросян свои гонорары вкладывал в покупку фарфора и статуэток. Оценка стоимости каждого предмета искусства может растянуться на долгие годы. «Нужно каждую книгу осмотреть, описать, оценить. Вот сколько оценивать две с половиной тысячи книг? То есть все это может занять реально годы», — сказал Жорин «Пятому каналу». Адвокат Петросяна считает, что Степаненко намеренно затягивает судебный процесс. В окружении юмориста не исключают, что она это делает из мести. Якобы она до сих пор не простила бывшего мужа, променявшего её на молодую Татьяну Брухунову.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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