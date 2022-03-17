ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки

Вадим Карасев

Федеральная налоговая служба России (ФНС) решила временно не выписывать штрафы магазинам, которые не могут выдать покупателям бумажные чеки из-за отсутствия в свободной продаже кассовой ленты, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Однако в ведомстве уточнили, что по требованию граждан им должен предоставляться кассовый чек, а в ближайшее время планируется переход на его электронный вариант. Крупнейшие производители кассовой ленты не сообщали о проблемах с поставками, но сигналы все же появились и ФНС приняла решение пока что отменить взыскания за отсутствие чеков.

"Мы вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой", - отметил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

К дефициту чековой бумаги может привести прекращение поставок сырья, рост курсов валют и нарушения логистической цепочки из-за введённых против России санкций. По закону, за отсутствие чека магазинам грозит административное дело и штраф до 10 000 рублей.

Ранее Ruposters писал, что правительство поддержало идею национализации активов уходящих западных фирм.

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