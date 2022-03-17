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ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки

ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки

Федеральная налоговая служба России (ФНС) решила временно не выписывать штрафы магазинам, которые не могут выдать покупателям бумажные чеки из-за отсутствия в свободной продаже кассовой ленты, сообщается в Telegram-канале правительства России.

Однако в ведомстве уточнили, что по требованию граждан им должен предоставляться кассовый чек, а в ближайшее время планируется переход на его электронный вариант. Крупнейшие производители кассовой ленты не сообщали о проблемах с поставками, но сигналы все же появились и ФНС приняла решение пока что отменить взыскания за отсутствие чеков.


"Мы вчера проводили совещание с пятеркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах. Ни одно из предприятий не заявило о том, что есть проблемы с кассовой лентой", - отметил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

К дефициту чековой бумаги может привести прекращение поставок сырья, рост курсов валют и нарушения логистической цепочки из-за введённых против России санкций. По закону, за отсутствие чека магазинам грозит административное дело и штраф до 10 000 рублей.

Ранее Ruposters писал, что правительство поддержало идею национализации активов уходящих западных фирм.

ФНС бумажные чеки российские магазины
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По материалам: uposters.ru

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