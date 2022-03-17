Яна Рудковская обнародовала настоящий возраст ведущей Екатерины Андреевой

Продюсер Яна Рудковская восхитилась поведением Екатерины Андреевой во время протестной акции в прямом эфире и заодно указала ее настоящий возраст. Яна Рудковская поставила точку в спорах о том, сколько лет на самом деле телеведущей Первого канала Екатерине Андреевой. Дело в том, что данные о возрасте женщины разнятся — в интернете можно встретить две версии. Продюсер в «Телеграме» раскрыла настоящий возраст телеведущей в связи с инцидентом прямом эфире. «Для меня Катя не только пример красоты и мудрости, но и пример высокого профессионализма! Даже «бровью не повела», во время происшедшего в эфире ! А ведь ей могли и по голове ударить и кислотой облить! Она -четко выполняла свою работу ! ( как показывает практика никто ни от чего уже не застрахован) Сегодня для меня Катя Андреева - героиня дня ! Пример вечной женской красоты (к слову Катя 1965 г рождения ) и профессионализма ! Для меня она уже много лет -символ 1 канала - главной кнопки страны !», поделилась Яна Рудковская.Екатерина Андреева То есть телеведущей 56 лет. Напомним, что в разных источниках указаны разные даты рождения Екатерины Андреевой. По одним данным, это 1961 год, по другим — 1965-й. Даже «Википедия» в этом вопросе не может прийти к единому мнению. Здесь указано сразу два года рождения Андреевой. Екатерина Андреева не перестает удивлять фанатов своей красотой. Поклонники силятся понять, в чем секрет вечной молодости бессменной ведущей Первого канала. Стоит отметить, что секрет молодости Андреевой – нехитрый. Екатерина правильно питается, регулярно занимается спортом, обожает моржевание, а также не пренебрегает современными методами омоложения, регулярно посещая косметолога.Екатерина Андреева в Антарктике Недавно Екатерина проводила время посреди Антарктики. Звезда осваивала плавание в холодной воде Южного океана посреди вечных льдов. Чтобы согреться, Андреева нежилась в горячей воде джакузи, установленного на яхте. В целом, отдых вдали от цивилизации для телеведущей предпочтительнее всего. Отправляясь на поиски приключений, Екатерина Андреева, по ее словам, наполняется энергией.