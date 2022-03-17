Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 17-20 марта
В ближайшие выходные, с 17 по 20 марта, игрокам на приставках Xbox One и Xbox Series X | S будут доступные бесплатно 3 игры в рамках акции Free Play Days. Напоминаем, что играть в проекты по акции Free Play Days бесплатно могут «золотые» подписчики сервиса Xbox Live, в том числе подписчики Game Pass Ultimate. В рамках акции предлагаются полные стандартные версии игр.
Следующие игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные.
Warhammer: Chaosbane
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Warhammer: Chaosbane Xbox One
Вы бросаете вызов ордам Хаоса в мире, раздираемом войной на части. Играйте в одиночку или объединяйтесь с четверыми друзьями в локальном и онлайн режимах, выбирайте из четырех классов и приготовьтесь к эпическим сражениям в Старом Свете.
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Narita Boy
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Narita Boy
Перенесемся в 80-е. The Creator, гений своего времени, создает игровую консоль Narita One, флагманская игра которой — Narita Boy.
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Hunt: Showdown
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Hunt: Showdown
вирепые кошмарные монстры скитаются по болотам Луизианы. Вы член группы прожженных наемников, которым поручили избавить мир от их леденящего кровь присутствия.
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