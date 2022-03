Эти 9 игр анонсировали для Game Pass на трансляции [email protected]





В рамках мероприятия [email protected], которое сегодня было проведено компанией Microsoft, анонсировали 9 игр для подписки Game Pass. Часть из них уже доступны, некоторые появятся позже. Вот эти игры.

Tunic (уже доступно)

Paradise Killer (уже доступно)

Kraken Academy (22 марта 2022 года)

Escape Academy (июнь 2022 года)

Immortality (лето 2022 года)

Floppy Knights (2 квартал 2022 года)

Citizen Sleeper (нет даты релиза)

Beacon Pines (нет даты релиза)

Chinatown Detective Agency (2022 год)

