Ксения Собчак рассказала о дичи в своей жизни

Ведущая и журналистка Ксения Собчак призналась, как привыкает к новым реалиям. Текущая нестабильная обстановка в мире и шквал негативных новостей буквально выбили ведущую из колеи. Ксения Собчак приняла решение взять паузу. Сейчас она с сыном в Израиле и, по своему признанию, боится думать о будущем. Несмотря ни на что, Ксения и ее команда продолжают работать. В тяжелые моменты Собчак поддерживают коллеги, родные и друзья. «Как мы вообще во всем этом оказались? Сколько себя помню, в жизни постоянно происходила какая-то дичь, но чтобы такое... Первую минуту мозг в шоке и пытается переварить новую информацию, но потом быстро адаптируется и начинает предлагать решения. У меня всегда так, что бы ни случилось», — поделилась переживаниями 40-летняя телеведущая.Ксения Собчак Она также призналась, что ищет утешения в общении. «Сегодня с друзьями вспоминали, как это было раньше: мы уже проходили через всякое. Нужно понимать, что любая стрессовая ситуация в моменте парализует — это нормально. Вопрос — как из нее быстро и безболезненно выйти, чтобы разморозиться и продолжать делать. А продолжать делать необходимо прежде всего для ментального здоровья, ну и чтобы потом не было мучительно оглядываться назад». Напомним, недавно Ксения столкнулась с хейтом после своего отъезда в Израиль. Сама она заверила, что отправилась с ребенком в запланированное путешествие. «Это были прекрасные годы... Теперь уже точно понятно, что лучшие годы жизни. Я всегда очень верила в Россию — строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что потом когда-нибудь отдохну. Это было ошибкой. Сейчас я не знаю, что будет и со мной и всеми нами даже завтра. Но, как говорится, ничто в этом мире не может закончиться ничем, скоро мы узнаем развязку. И единственное, что мы реально можем сделать — это оставаться людьми. Проявлять милосердие, спасать и помогать тем, кому можешь, не ненавидеть тех, кто шлет тебе проклятия и ненавидит просто за графу в паспорте «родился в России», — говорила Собчак в ответ недоброжелателям.