Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Собчак рассказала о дичи в своей жизни

Ксения Собчак рассказала о дичи в своей жизни
Ведущая и журналистка Ксения Собчак призналась, как привыкает к новым реалиям. Текущая нестабильная обстановка в мире и шквал негативных новостей буквально выбили ведущую из колеи. Ксения Собчак приняла решение взять паузу. Сейчас она с сыном в Израиле и, по своему признанию, боится думать о будущем. Несмотря ни на что, Ксения и ее команда продолжают работать. В тяжелые моменты Собчак поддерживают коллеги, родные и друзья. «Как мы вообще во всем этом оказались? Сколько себя помню, в жизни постоянно происходила какая-то дичь, но чтобы такое... Первую минуту мозг в шоке и пытается переварить новую информацию, но потом быстро адаптируется и начинает предлагать решения. У меня всегда так, что бы ни случилось», — поделилась переживаниями 40-летняя телеведущая.
Ксения Собчак Она также призналась, что ищет утешения в общении. «Сегодня с друзьями вспоминали, как это было раньше: мы уже проходили через всякое. Нужно понимать, что любая стрессовая ситуация в моменте парализует — это нормально. Вопрос — как из нее быстро и безболезненно выйти, чтобы разморозиться и продолжать делать. А продолжать делать необходимо прежде всего для ментального здоровья, ну и чтобы потом не было мучительно оглядываться назад». Напомним, недавно Ксения столкнулась с хейтом после своего отъезда в Израиль. Сама она заверила, что отправилась с ребенком в запланированное путешествие. «Это были прекрасные годы... Теперь уже точно понятно, что лучшие годы жизни. Я всегда очень верила в Россию — строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что потом когда-нибудь отдохну. Это было ошибкой. Сейчас я не знаю, что будет и со мной и всеми нами даже завтра. Но, как говорится, ничто в этом мире не может закончиться ничем, скоро мы узнаем развязку. И единственное, что мы реально можем сделать — это оставаться людьми. Проявлять милосердие, спасать и помогать тем, кому можешь, не ненавидеть тех, кто шлет тебе проклятия и ненавидит просто за графу в паспорте «родился в России», — говорила Собчак в ответ недоброжелателям.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Ольга Бузова рассказала об ужасах отношений с Давидом Манукяном
Ольга Бузова рассказала об ужасах отношений с Давидом Манукяном
Ксения Собчак рассказала о дичи в своей жизни
Ксения Собчак рассказала о дичи в своей жизни
Релиз Grand Theft Auto VI ожидается в 2024-2025 финансовом году
Релиз Grand Theft Auto VI ожидается в 2024-2025 финансовом году
Слух: Halo Infinite получит близкий к Warzone режим с элементами Battle Royale
Слух: Halo Infinite получит близкий к Warzone режим с элементами
Дима Билан сообщил, что лег в больницу и готовится к операции
Дима Билан сообщил, что лег в больницу и готовится к операции
Ольга Бузова отправила в нокаут Макса Барских
Ольга Бузова отправила в нокаут Макса Барских
Объявлена дата выхода Sniper Elite 5 на Xbox, сразу в Game Pass
Объявлена дата выхода Sniper Elite 5 на Xbox, сразу в Game Pass
Сегодня в Game Pass добавляют еще 2 игры — они уже доступны
Сегодня в Game Pass добавляют еще 2 игры — они уже доступны
Слух: Tunic могут добавить в Game Pass уже сегодня
Слух: Tunic могут добавить в Game Pass уже сегодня
Разработчики Until Dawn представили новый проект — игру The Quarry
Разработчики Until Dawn представили новый проект — игру The Quarry
Марина Федункив рассказала, как счастлива в браке с итальянцем
Марина Федункив рассказала, как счастлива в браке с итальянцем
Бывший Анастасии Волочковой рассказал о ее алкогольной зависимости
Бывший Анастасии Волочковой рассказал о ее алкогольной зависимости

Топ на сегодня

Иван Ургант получил израильский паспорт еще в 2018 году
Иван Ургант получил израильский паспорт еще в 2018 году
Разработчики Forza Horizon 5 прокомментировали слухи про первое DLC
Разработчики Forza Horizon 5 прокомментировали слухи про первое DLC
Евросоюз запретил поставки черной икры в Россию
Евросоюз запретил поставки черной икры в Россию
Владимир Жириновский теряет кровь
Владимир Жириновский теряет кровь
Екатерина Волкова поделилась фото с подросшей дочкой – именинницей
Екатерина Волкова поделилась фото с подросшей дочкой – именинницей

Еще по теме

Ксения Собчак показала трогательное фото с сыном Платоном
Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности Собчак
Ксения Собчак начала демонстрировать фото из элитного роддома
Собчак поддержала интригу, показав свой беременный живот