Лолита Милявская бросила бизнесмена

Певица Лолита Милявская в очередной раз осталась без мужчины. После громкого развода с Дмитрием Ивановым артистка закрутила роман с предпринимателем, которого прятала от публики. Артистка даже собиралась замуж за избранника, однако ее планам не суждено было сбыться. Как оказалось, Лолита разошлась с бизнесменом. Это случилось после того, как она переболела коронавирусом. «Я карантинила десять дней, и все мои друзья из Москвы и Питера решили, что я должна много есть, поэтому бесконечно присылали мне еду. И даже тот человек, с кем у меня тогда были отношения (мы расстались некоторое время назад), — даже он завалил всю квартиру продуктами и цветами. В конце концов я попросила никого не беспокоиться, мол, мне все это не съесть. Но в итоге, честно скажу, все съела», — вспоминает 58-летняя исполнительница.Лолита Милявская Артистка не унывает, ведь главное, что рядом с ней мама и дочка, которых она недавно вывезла из Киева. Что касается дел сердечных, то Лолита никогда полностью не зависела от мужчины. «Это к любви не имеет никакого отношения, это расстройство нервной системы, психики, неспособность отказать. Болезненная любовь обязательно предполагает неприятие с той стороны или манипуляции. Все психологи и психиатры предупреждают о том, что появление бабочек в животе не говорит о здоровом чувстве, с этим надо аккуратно, а лучше просто избегать», — отметила Милявская. Между делом исполнительница рассказала, что человек, испытывающий искренние чувства, не должен в чем-либо ущемлять свою вторую половинку. «Любовь — она всегда обоюдная, даже к дивану. Дивану нравится, что ты на нем лежишь, он не скрипит, ты за ним поухаживала, вовремя что-то подвернула, и он с тобой засыпает, и тебе с ним хорошо, спина не болит. Я уже не говорю про любовь человеческую. Особенно хорошо, когда рядом единомышленник. В любви нет напряжения, даже когда вы ругаетесь. Любовь — это про покой. Секс тут ни при чем. Точнее, это важная составляющая, но еще важнее внутренний комфорт и поступки. От них не бывает никаких бабочек в животе», — заключила звезда 7days.ru.