Лунный день сегодня 17 марта 2022 года

Вадим Карасев

От положения Луны зависит многое, однако даже самый неблагоприятный по энергетике день можно превратить в удачный. Советы астрологов, отраженные в лунном календаре, помогут справиться с трудностями и привлечь успех в этот четверг.

Последний день перед Полнолунием полон коварных ловушек, обойти которые важно для собственного благополучия. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть более бдительными, чтобы исключить промахи и досадные ошибки, которые могут отдалить от цели или лишить воли к победе.

Фаза Луны: 15 лунный день. Сегодня последние сутки роста Луны в созвездии Девы. Этот четверг будет критическим днем, и от выбора пути будут зависеть дальнейшие события. Астрологи рекомендуют принимать обдуманные решения, чтобы исключить неприятности в дальнейшем, а также не поддаваться на провокации.

Магнитные бури 17 марта: солнечная активность сегодня не доставит хлопот. Геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

обдуманные решения;порядок во всем;планирование;уверенность;самостоятельность;позитивное общение.зависть и корысть;рискованные действия;спонтанные траты;халатное отношение к делам;конфликты;потакание эмоциям.

Луна в Деве — отличное время для того, чтобы навести порядок в своем доме. В преддверии Полнолуния можно смело избавляться от залежей ненужных вещей, организовывать пространство и прибираться в рабочей зоне. Важно помнить, что большое количество вещей не лучшим образом сказывается на энергетике, поэтому не стоит захламлять свой дом большим количеством предметов.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Сегодня не стоит выбирать экстравагантную одежду — она будет отвлекать и нервировать окружение. Лучшим выбором на этот четверг станут деловые образы: брючные костюмы, юбки-карандаши и классическое сочетание черного с белым. Украшения этого дня — изделия из кожи и дерева, а в качестве талисманов стоит подобрать минерал, который поможет в профессии.

Финансы и работа 17 марта

Сегодня астрологи рекомендуют действовать по плану и не отвлекаться на второстепенные дела до тех пор, пока не будет выполнена основная работа. Лучше всего работать в одиночестве, чтобы не тратить время на обсуждения и разговоры, в ходе которых могут возникнуть разногласия. Удачен этот день и для повышения знаний: возобновления обучения или повышения квалификации. Новые знания помогут быстро продвинуться по карьерной лестнице и претендовать на работу мечты. Финансовая активность 17 марта — это запланированные покупки, возвращение одолженных ранее средств и работа с инвестициями. Любые денежные операции должны быть обдуманными.

Любовь и общение в 15 лунный день

Этот день подходит для дружеского и романтического общения, однако частые перепады настроения могут стать причиной нежелания общаться. Астрологи рекомендуют поступать так, как велит сердце, и если желания проводить время в компании нет, то лучше уединиться и заняться любимыми делами. День не удачен для откровений и серьезных шагов, поэтому от серьезных тем в разговорах лучше воздержаться.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Перед Полнолунием перепады настроения — частое явление, поэтому над эмоциями важно работать в течение всего дня. Дыхательные упражнения будут кстати и быстро приведут чувства к гармонии. Оставаться в хорошем настроении и чувствовать прилив энергии помогут и простые физические упражнения. Они поддержат организм в тонусе и избавят от накопившегося стресса. Также сегодня важно позаботиться о своем здоровье и не игнорировать целебные настои. С их помощью будет проще повысить сопротивляемость к инфекционным заболеваниям.