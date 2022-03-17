Марина Федункив рассказала, как счастлива в браке с итальянцем

Актриса Марина Федункин призналась, что молодой муж превратил ее жизнь в сказку. В прошлом году Марина Федункив обрела счастье в личной жизни: она вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Стефано уже много лет живет в России. По словам актрисы, молодой итальянец кажется ей более русским, чем она сама. Мария Федункив расцвела рядом с молодым супругом. «Мне повезло: рядом со Стефано я могу быть слабой, ранимой, менее самостоятельной. Скажу больше: Стефано — единственный мужчина, рядом с которым я почувствовала себя женщиной, он создал все условия для этого… Я многие годы была этого лишена. Тащила все на себе и думала, что это норма. «Главное — мужчина рядом, а все остальное я решить смогу сама», — вот это в корне неверный подход», — заявила Федункив Teleprogramma.pro.Марина Федункив с мужем Стефано Маджи До встречи со Стефано Марине не везло с мужчинами: ее первый избранник часто изменял, а второй злоупотреблял алкоголем и принимал запрещенные вещества. Однажды Марина осознала, что алкоголь слишком прочно вошел и в ее жизнь. При этом такой способ ухода от реальности нисколько не облегчал душевные страдания юмористки. «Было такое, что я выпивала. Но это утопия, потому что еще хуже становилось, для меня это не было спасением. Я давала волю эмоциям, а эмоции мои были не самые радужные. И я еще больше рыдала. Я понимала, что так себя закопаю. То есть этот метод был не для меня», — призналась Марина. На тот момент она жила с мужчиной, принимавшим наркотики. Сейчас Марина счастлива, что смогла встретить такого мужчину, который превратил ее жизнь буквально в сказку. «Теперь меня можно с Золушкой сравнить. Стефано отличается тем, что галантен, выдержан. Он спокойный и ненапряжный. Впервые за всю историю моих отношений человек меня не напрягает», — отметила артистка в СМИ.