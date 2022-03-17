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Муж Анны Нетребко отменил свое выступление

Муж Анны Нетребко отменил свое выступление
Супруг оперной певицы Анны Нетребко, Юсиф поделился печальной новостью. Оперный певец Юсиф Эйвазов сообщил фанатам грустную новость. Запланированный с Кириллом Туриченко концерт они вынуждены перенести на более поздний срок. Выступление в «Крокусе» пройдет 21 сентября. Об этом артист сообщил в соцсетях.
Анна Нетребко с мужем «К большому сожалению, мы вынуждены перенести наш концерт с Кириллом на 21.09.2022, в связи со сложившейся ситуацией и сильным осложнением логистики и передвижений. Пожалуйста, наберитесь терпения, песни мы продолжим выпускать, и мы обязательно с вами увидимся в сентябре, мира нам всем», — написал Эйвазов. Напомним, ранее Анна Нетребко была отстранена сразу от нескольких европейских сцен. Во многих театрах ее заменили другими артистами.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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