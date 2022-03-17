"Новые люди" запустили образовательную молодежную программу "Я в деле"

Вадим Карасев

Партия "Новые люди" запустила образовательную программу для молодежи "Я в деле".

Лидер партии Алексей Нечаев рассказал, что студентов и школьников будут учить основам предпринимательства, а участники создадут реальные бизнес-проекты.

Уже около пяти тысяч студентов со всей России прошли отборочные туры и приступили к обучению.

"Сегодня предпринимательство – такой же базовый навык, каким было умение читать и писать в начале прошлого века. Когда грамотность стала всеобщей, произошел резкий скачок в развитии России. Сегодня предпринимательские навыки позволят нам совершить следующий рывок. И учиться этому лучше с детства, со школьной скамьи. Предпринимательство – это больше, чем умение зарабатывать. Это умение созидать, менять к лучшему жизнь вокруг. Быть свободным, независимым и успешным", – сказал Нечаев.

Презентация программы "Я в деле" состоялась в РЭУ им. Плеханова на факультете бизнеса "Капитаны".

На сегодня отборочные туры проекта "Я в деле" прошли уже в 62 регионах страны. Обучение стартовало в марте и продлится два месяца. Следующий сезон программы запустят уже в сентябре. Всего к концу года проектом планируется охватить до 80 тыс. студентов и школьников.