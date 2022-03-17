О датчиках УЗИ, их важности и направленности

Вадим Карасев

Ультразвуковое обследование по праву можно назвать одним из прорывных изобретений в медицине, которым пользуются и по сей день. УЗИ аппараты совершенствуются и выводят на новый уровень качество предоставляемой картинки органов, скорости работы, количества одновременно подключаемых датчиков. Последние играют не меньшую роль, чем сама станция, от которой они работают.

Это инструменты, благодаря которым удается изучить почти каждый миллиметр тела и отдельные органы на разной глубине, даже если они перекрыты сверху плотной костью, как в случае с мозгом. Если вы хотите приобрести новые датчики узи https://sonoscape.ru/product/datchiki-dlja-ultrazvukovyh-apparatov/, то необходимо тщательно разобраться в том, какой за что отвечает, изучить стандартный набор своего оборудования и присмотреться к некоторым конкретным характеристикам.

Основные типы

В основном для обследований ультразвуком используют набор из конвексного, линейного и секторального датчиков. Также есть их подвиды для более точной диагностики в узких направленностях. Это:

биплановые;

внутриполостные;

чреспищеводные;

микроконвексные.

Конвексные, в данном списке, на первом месте и встречаются в клиниках наиболее часто. Они направлены на глубокое сканирование. Это значит, что их можно применять в тех случаях, когда речь об органах малого таза и брюшной полости.

Вслед за ними идут линейные. Это решения, активно используемые в случаях исследования близко расположенных участков – молочные и щитовидная железы, мягкие ткани, суставы, сосудистые пучки. В ближнем поле гарантируют высокую точность.

Что до секторальных, или же секторных, то эти датчики применимы для межреберного пространства, мозга, кардиологии. Устроены они таким образом, чтобы без проблем сканировать объект, который может быть перекрыт сверху другим органом.

Дополнительные подвиды

Отдельно стоит рассмотреть подкатегории. Если говорить о биплановых, то это здесь совмещаются излучатели двух видов, что дает возможность получать изображения и в продольном, и в поперечном разрезах. Так удается получить более объективную картину происходящего, когда дело касается, например, простаты.

Если направленностью вашей клиники является акушерство, гинекология либо урология, то не обойтись без внутриполостных моделей. При помощи введения в полость, они размещаются в непосредственной близости с объектом исследований. Это дает возможность получать более чистые изображения без помех и искажений вызванных перекрытием костью либо органом.

Чреспищеводные работают подобным образом. При помощи такого варианта можно более близко подобраться к тому же сердцу и получить наиболее объективные результаты во время эхокардиографии. Что до микроконвексных, то это подвид, который используется в педиатрии и отличается масштабом, частотой ультразвука, геометрией модели датчика.

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