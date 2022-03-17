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Объявлена дата выхода Sniper Elite 5 на Xbox, сразу в Game Pass

Объявлена дата выхода Sniper Elite 5 на Xbox, сразу в Game Pass


Студия Rebellion объявила дату выхода игры Sniper Elite 5 на всех актуальных игровых платформах — Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Проект станет доступен игрокам уже 26 мая 2022 года. Сразу после релиза он будет доступен в подписке Game Pass. Ниже можно посмотреть новый трейлер Sniper Elite 5 с объявлением даты релиза проекта.


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Sniper Elite 5 перенесет игроков во Францию ​​времен Второй мировой войны, где им предстоит продолжить историю знакомого по прошлым частям серии снайпера Карла Фэйрберна.

Отметим, что уже открыты предварительные заказы Sniper Elite 5 в разных изданиях. За базовый вариант просят $59,99.

Sniper Elite 5

Sniper Elite 5 — новая часть легендарной серии, в которой вас ждут непревзойденная симуляция снайперской стрельбы, тактические бои от третьего лица и продвинутая камера убийства.
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По материалам: newxboxone

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