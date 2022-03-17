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Одна из ведущих прокомментировала скандал с Екатериной Андреевой

Одна из ведущих прокомментировала скандал с Екатериной Андреевой
Ведущая Екатерина Андреева попала в скандальную историю. Юлия Панкратова знает, как устроена работа Первого канала изнутри. Она решила объяснить подписчикам, почему во время очередного выпуска новостей случился скандал. Вот уже второй день не утихают обсуждения, связанные со скандалом, произошедшим в студии Первого канала. В Сети даже стали появляться теории, что видео с Мариной Овсянниковой и Екатериной Андреевой — это фейк. Якобы подобное не могло произойти на федеральном канале. Ведущая Юлия Панкратова, которая в свое время работала и на Первом, и на НТВ решила прокомментировать ситуацию. По ее словам, посторонние действительно могут попасть в кадр. «Программа «Время» идет в прямом эфире. Всегда! Ни запись, ни минутная задержка. Ровно в 21:00 понеслась. Также понеслась и в 13:00, и в 17:00. В этом время выходят выпуски на другие часовые пояса. Как попасть в студию? Не знаю, как сейчас, но уверена, что почти ничего не изменилось. В мое время сидели охранники. Самые обычные, без оружия. Зайти в студию во время эфира мог не всякий, но редакторы всегда — листок со срочняком. Всегда могли зайти гримеры. Бывали случаи, что кого-то не пропускали, но это всегда были скандалы», — подчеркнула звезда.
Екатерина Андреева Таким образом очевидно, что Марина Овсянникова действительно могла беспрепятственно попасть в студию во время записи передачи, ведь она работала редактором. Панкратова утверждает, что инциденты с посторонними в кадре случаются редко, но все-таки бывают. Она и сама сталкивалась с подобной ситуацией. «Ко мне в эфир как-то даже уборщица зашла. И пока я дочитывала сообщения, она спокойно двигалась со шваброй по студии. В кадр не попала, но была близка. Потом, конечно, ржали. Особенно те, кого не оштрафовали на 40%», — подытожила Панкратова. Напомним, что Овсянникова избежала уголовного наказания: ее привлекут к ответственности по административной статье. Сейчас женщине грозит арест на срок в 10 суток и денежный штраф в 30 тысяч рублей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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