Ольга Бузова отправила в нокаут Макса Барских

36-летняя ведущая и певица Ольга Бузова прошлась Максу Барских. Исполнитель хита «Туманы» записал уже несколько обращения для жителей России. Макс негативно высказался о слушателях нашей страны. Он запретил использовать свою музыку на территории России в связи с ситуацией на Украине. Певец упомянул Ольгу Бузову. Поп-звезда сегодня ответила ему. «Макс Барских в своем заявлении затронул меня... Конструктива мало, один лишь хейт. По ходу, он совсем съехал с катушек. Что не сделаешь ради пиара. Причем, страшного пиара на своих же соотечественниках. Все его высказывания основываются, как вы обратили внимание, только на нескольких топовых артистах. Другие ему не интересны. Ну это и понятно. Человек давно в индустрии, и четко знает, что такое цитируемость. Она ему сейчас крайне важна», — объяснила исполнительница хита «Мало половин». Ольга упрекнула Макса тем, что в сложный момент он находится не на родине, а в безопасном и более комфортном месте. В то же время, российский слушатель, которого так отчитывает артист, одарил Барских популярностью и наградами. Он же не стал возвращать деньги зрителям за отмененные концерты.Ольга Бузова «Максим сидит в теплой уютной квартире где-то в «Дубае» и рассказывает как ему жить плохо, и какая Россия плохая страна. Но! Максим, хочется заметить важный факт. Все ваши песни, клипы и постановки оплачены именно российским зрителем, которого вы кинули, не вернув деньги за концерты!!! И ваша возможность находится сейчас не в Украине — это тоже благодаря тому, что зритель моей страны дал вам эту возможность. Поэтому вы там спокойно сидите и провоцируете людей на разжигание ненависти!» — возмутилась теледива. Она заверила, что песни Барских в России уже давно забыли, да и самого певца россияне больше не ждут. По словам Бузовой, его вычеркнули из всех возможных «списков». Среди прочего Ольга упомянула, что украинские власти не позволяли российским исполнителям выступать в соседней стране. «Вы все сейчас там орете о свободе. Но хочется заметить, что это не мы вам запрещали приезжать и работать у нас в стране. Это нам ваша власть запрещала это делать. Это ваши радикально настроенные чиновники разжигали ненависть. Мы же всегда были крайне позитивно к вам настроены», — отметила Бузова. Она указала на то, что в России музыкальные награды вручали Максу Барских, Светлане Лободе, «ВИА Гре», Монатику, группе «Время и стекло», Наде Дорофеевой, Насте Каменских и Потапу. Эти и другие артисты всегда были в ротации в нашей стране. Этого же Ольга не может сказать об украинских медиа. «В отличие от меня и моих коллег из российского шоу-бизнеса, которые почему-то были у вас под запретом?! Поэтому о свободе — уж точно не вам говорить. Жизнь сама расставит по своим местам!!! Точки, запятые, «Инстаграмы» и «Телеграмы». Не плюй в колодец, из которого ты пьешь», — добавила Бузова.