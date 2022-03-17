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Ольга Бузова рассказала об ужасах отношений с Давидом Манукяном

Ольга Бузова рассказала об ужасах отношений с Давидом Манукяном
Певица и ведущая Ольга Бузова заявила, что до сих пор с ужасом вспоминает прошлый роман. В январе 2021 года артистка рассталась со своим бойфрендом Давидом Манукяном (Давой). Сейчас знаменитость выглядит совершенно беззаботной, но новых отношений заводить пока не собирается. Как выяснилось, у этого есть свои причины — Ольга все еще тоскует по своему бывшему. Об этом она рассказала подписчикам в своем телеграме. Однако простить бойфренда Бузова тоже не может — слишком велика обида на него. «Скучаю. Очень. Порой накрывает жестко. Но потом вспоминаю, что он творил… И это меня возвращает в реальность.
  Скучаю по своим чувствам и моей настоящей любви… Я его реально любила», — призналась Ольга Бузова. Напомним, пара начала встречаться в августе 2019 года. Во время расставания певица обвинила бывшего партнера в жестоком обращении с ней.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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