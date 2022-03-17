Ольга Бузова связалась с бандитом

Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала об отношениях с преступником. В своем Telegram-канале Ольга Бузова разоткровенничалась с подписчиками о личном и наболевшем. Экс-ведущая проекта «Дом-2» подметила, что порой ей хочется поговорить с кем-то про серьезные отношения. Так, певица уточнила, что ее первым молодым человеком был бандит. И Ольге до сих пор непросто об этом говорить и вспоминать. На тот момент Бузовой было всего 17 лет. Тогда, будучи юной девушкой, она впервые серьезно влюбилась. Но эта история оказалась грустной.Ольга Бузова «Мой первый молодой человек был бандитом. Его звали Артем, и мне до сих пор сложно об этом не то что говорить, но и вспоминать! Меня папа реально спасал потом от него… Мне было 17 лет, и все закончилось грустно. Сейчас я даже не знаю, жив ли он… надеюсь, да», — отметила Бузова. Ну а потом у теледивы случился роман на проекте «Дом-2». Тоже непродолжительный, но менее болезненный. Затем свадьба с футболистом Дмитрием Тарасовым. Те отношения продлились почти шесть лет. Еще одной своей серьезной любовью Бузова называет роман с блогером Давидом Манукяном. По словам певицы, она до сих пор по нему сильно скучает.