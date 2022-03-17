Ольга Бузова связалась с бандитом
Сегодня, 17:35
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала об отношениях с преступником. В своем Telegram-канале Ольга Бузова разоткровенничалась с подписчиками о личном и наболевшем. Экс-ведущая проекта «Дом-2» подметила, что порой ей хочется поговорить с кем-то про серьезные отношения. Так, певица уточнила, что ее первым молодым человеком был бандит. И Ольге до сих пор непросто об этом говорить и вспоминать. На тот момент Бузовой было всего 17 лет. Тогда, будучи юной девушкой, она впервые серьезно влюбилась. Но эта история оказалась грустной.
Ольга Бузова «Мой первый молодой человек был бандитом. Его звали Артем, и мне до сих пор сложно об этом не то что говорить, но и вспоминать! Меня папа реально спасал потом от него… Мне было 17 лет, и все закончилось грустно. Сейчас я даже не знаю, жив ли он… надеюсь, да», — отметила Бузова. Ну а потом у теледивы случился роман на проекте «Дом-2». Тоже непродолжительный, но менее болезненный. Затем свадьба с футболистом Дмитрием Тарасовым. Те отношения продлились почти шесть лет. Еще одной своей серьезной любовью Бузова называет роман с блогером Давидом Манукяном. По словам певицы, она до сих пор по нему сильно скучает.
По материалам: z-aya