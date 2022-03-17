Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ольга Бузова связалась с бандитом

Ольга Бузова связалась с бандитом
Ведущая и певица Ольга Бузова рассказала об отношениях с преступником. В своем Telegram-канале Ольга Бузова разоткровенничалась с подписчиками о личном и наболевшем. Экс-ведущая проекта «Дом-2» подметила, что порой ей хочется поговорить с кем-то про серьезные отношения. Так, певица уточнила, что ее первым молодым человеком был бандит. И Ольге до сих пор непросто об этом говорить и вспоминать. На тот момент Бузовой было всего 17 лет. Тогда, будучи юной девушкой, она впервые серьезно влюбилась. Но эта история оказалась грустной.
Ольга Бузова «Мой первый молодой человек был бандитом. Его звали Артем, и мне до сих пор сложно об этом не то что говорить, но и вспоминать! Меня папа реально спасал потом от него… Мне было 17 лет, и все закончилось грустно. Сейчас я даже не знаю, жив ли он… надеюсь, да», — отметила Бузова. Ну а потом у теледивы случился роман на проекте «Дом-2». Тоже непродолжительный, но менее болезненный. Затем свадьба с футболистом Дмитрием Тарасовым. Те отношения продлились почти шесть лет. Еще одной своей серьезной любовью Бузова называет роман с блогером Давидом Манукяном. По словам певицы, она до сих пор по нему сильно скучает.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

В «Артеке» состоялась линейка, посвященная космонавту Владимиру Комарову
В «Артеке» состоялась линейка, посвященная космонавту Владимиру
Ольга Бузова связалась с бандитом
Ольга Бузова связалась с бандитом
Анастасия Макеева рассказала о безработном муже
Анастасия Макеева рассказала о безработном муже
Документарная нагрузка на педагогов будет снижена
Документарная нагрузка на педагогов будет снижена
ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки
ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные: 17-20 марта
Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные:
Реслинг-фэнтези WrestleQuest выйдет на приставках Xbox этим летом
Реслинг-фэнтези WrestleQuest выйдет на приставках Xbox этим летом
Татьяне Брухуновой плюнули в лицо
Татьяне Брухуновой плюнули в лицо
Сергей Бурунов признался, что долго переживал разбитое сердце
Сергей Бурунов признался, что долго переживал разбитое сердце
Одна из ведущих прокомментировала скандал с Екатериной Андреевой
Одна из ведущих прокомментировала скандал с Екатериной Андреевой
Муж Анны Нетребко отменил свое выступление
Муж Анны Нетребко отменил свое выступление
В НАТО обсудят возможность введения в Украину миротворцев
В НАТО обсудят возможность введения в Украину миротворцев

Топ на сегодня

Владимир Жириновский теряет кровь
Владимир Жириновский теряет кровь
Еще 2 игры анонсированы для подписки Game Pass
Еще 2 игры анонсированы для подписки Game Pass
Екатерина Волкова в день рождения поделилась фото в короне
Екатерина Волкова в день рождения поделилась фото в короне
Лолита Милявская бросила бизнесмена
Лолита Милявская бросила бизнесмена
Моргенштерн признался, что находится в панике
Моргенштерн признался, что находится в панике

Еще по теме

Ольга Бузова высказалась о своей свадьбе
Ольга Бузова рассказала об ужасах отношений с Давидом Манукяном
Ольга Бузова сходит с ума в больнице
Бузова рассказала про свой последний секс и сразила откровенностью поклонников наповал