Отношение полного бака бензина к зарплате

В последнее время в новостях много мелькает, что в США и Западной Европе резко выросла цена топлива. Так в ЕС в ряде стран больше 2 евро за литр, в США 4+ доллара за галлон.Перед вами инфографика, на которой отмечено, сколько процентов от среднемесячной зарплаты составляет стоимость полного бака (60 литров) топлива.Дороже всех топливо обходится албанцам – 26% от зарплаты за бак. Дешевле всего в Венесуэле – 0,52%. В США 1,5%, в Западной Европе от 3% до 5%.