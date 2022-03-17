Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Релиз Grand Theft Auto VI ожидается в 2024-2025 финансовом году

Релиз Grand Theft Auto VI ожидается в 2024-2025 финансовом году


Полноценный анонс Grand Theft Auto VI пока не состоялся, но уже объявлено, что следующая часть Grand Theft Auto находится в активной разработке. Некоторые инсайдеры считают, что до конца года Rockstar представит проект, но выйдет он не раньше конца 2024 года. Аналитики тоже придерживаются такого мнения о предполагаемой дате релиза.

Аналитики обратили внимание на новые финансовые документы Take-Two, где в 2024-2025 финансовых годах указано заметное увеличение ожидаемой прибыли со стороны издательства. Ниже можно видеть, что Take-Two рассчитывает на выручку в $5,2 млрд в 2024 году и $5,5 млрд в 2025 году. Предполагается, что увеличение ожидаемой выручки в эти годы связано с возможным релизом Grand Theft Auto VI.


Отметим, что 2024 финансовый год начинается весной 2024 календарного года.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Ольга Бузова рассказала об ужасах отношений с Давидом Манукяном
Ольга Бузова рассказала об ужасах отношений с Давидом Манукяном
Ксения Собчак рассказала о дичи в своей жизни
Ксения Собчак рассказала о дичи в своей жизни
Релиз Grand Theft Auto VI ожидается в 2024-2025 финансовом году
Релиз Grand Theft Auto VI ожидается в 2024-2025 финансовом году
Слух: Halo Infinite получит близкий к Warzone режим с элементами Battle Royale
Слух: Halo Infinite получит близкий к Warzone режим с элементами
Дима Билан сообщил, что лег в больницу и готовится к операции
Дима Билан сообщил, что лег в больницу и готовится к операции
Ольга Бузова отправила в нокаут Макса Барских
Ольга Бузова отправила в нокаут Макса Барских
Объявлена дата выхода Sniper Elite 5 на Xbox, сразу в Game Pass
Объявлена дата выхода Sniper Elite 5 на Xbox, сразу в Game Pass
Сегодня в Game Pass добавляют еще 2 игры — они уже доступны
Сегодня в Game Pass добавляют еще 2 игры — они уже доступны
Слух: Tunic могут добавить в Game Pass уже сегодня
Слух: Tunic могут добавить в Game Pass уже сегодня
Разработчики Until Dawn представили новый проект — игру The Quarry
Разработчики Until Dawn представили новый проект — игру The Quarry
Марина Федункив рассказала, как счастлива в браке с итальянцем
Марина Федункив рассказала, как счастлива в браке с итальянцем
Бывший Анастасии Волочковой рассказал о ее алкогольной зависимости
Бывший Анастасии Волочковой рассказал о ее алкогольной зависимости

Топ на сегодня

Иван Ургант получил израильский паспорт еще в 2018 году
Иван Ургант получил израильский паспорт еще в 2018 году
Разработчики Forza Horizon 5 прокомментировали слухи про первое DLC
Разработчики Forza Horizon 5 прокомментировали слухи про первое DLC
Евросоюз запретил поставки черной икры в Россию
Евросоюз запретил поставки черной икры в Россию
Владимир Жириновский теряет кровь
Владимир Жириновский теряет кровь
Екатерина Волкова поделилась фото с подросшей дочкой – именинницей
Екатерина Волкова поделилась фото с подросшей дочкой – именинницей

Еще по теме

Патент Take-Two намекает на огромную карту Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto VI прошла важный этап в разработке, полноценный анонс стоит ждать в этом году
Официально: новая часть Grand Theft Auto находится в разработке
Джейсон Шрейер прогнозирует дату выхода Grand Theft Auto VI