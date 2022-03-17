Релиз Grand Theft Auto VI ожидается в 2024-2025 финансовом году





Полноценный анонс Grand Theft Auto VI пока не состоялся, но уже объявлено, что следующая часть Grand Theft Auto находится в активной разработке. Некоторые инсайдеры считают, что до конца года Rockstar представит проект, но выйдет он не раньше конца 2024 года. Аналитики тоже придерживаются такого мнения о предполагаемой дате релиза.

Аналитики обратили внимание на новые финансовые документы Take-Two, где в 2024-2025 финансовых годах указано заметное увеличение ожидаемой прибыли со стороны издательства. Ниже можно видеть, что Take-Two рассчитывает на выручку в $5,2 млрд в 2024 году и $5,5 млрд в 2025 году. Предполагается, что увеличение ожидаемой выручки в эти годы связано с возможным релизом Grand Theft Auto VI.





Отметим, что 2024 финансовый год начинается весной 2024 календарного года.