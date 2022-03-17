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Ремастер GoldenEye скоро могут анонсировать — появились новые намеки

Ремастер GoldenEye скоро могут анонсировать — появились новые намеки


В начале 2022 года появились слухи, что игра GoldenEye может в некотором виде вернуться в этом году, когда ей исполняется 25 лет. После информацию о ней даже находили в Microsoft Store — появлялась информация о загруженных в цифровой магазин достижениях для проекта. Однако, до сих пор ремастер GoldenEye анонсирован не был.

Появились очередные слухи, которые могут указывать на скорый релиз GoldenEye. Компания Danjaq, LLC обновила торговую марку GoldenEye на использование для «загружаемого игрового программного обеспечения». Произошло это на днях — 15 марта 2022 года.

Напомним, что 25 лет игре GoldenEye исполняется 25 августа 2022 года. Возможно, именно к этой дате готовят релиз обновленной версии проекта.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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