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Реслинг-фэнтези WrestleQuest выйдет на приставках Xbox этим летом

Реслинг-фэнтези WrestleQuest выйдет на приставках Xbox этим летом


Студия Mega Cat Studios объявила о планах выпустить игру WrestleQuest на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Игра выйдет летом 2022 года, ниже можно посмотреть трейлер-анонс проекта для консолей Xbox.


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В WrestleQuest игрокам предстоит стать подающим надежды бойцом, который хочет добиться славы. В игре переплетается профессиональная борьба и фэнтезийная составляющая. Проект выполнен в пиксельной графике, и в нем действия в реальном времени сочетаются с пошаговыми сражениями.

Разработчики в WrestleQuest обещают интересный сюжет, а при прохождении игроки повстречают профессиональных реслеров — Рэнди Сэвиджа (Randy Savage), Букера Ти (Booker T) и Андре Гиганта (Andre the Giant).

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По материалам: newxboxone

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