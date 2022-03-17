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Самые главные уязвимые точки Весов

Самые главные уязвимые точки Весов

Никто из нас не идеален. У всех людей есть свои уязвимости. Весы не являются в этом плане исключением. Астрологи рассказали, каковы главные слабые стороны людей данного Знака Зодиака.


У Весов часто бывает такая ситуация, когда они словно в тупике и не знают, что делать дальше. Это происходит из-за целого комплекса проблем, о которых пойдет речь далее.

Сложности в принятии решений

Этим людям очень сложно принимать решения, особенно в критических ситуациях. Они не могут сделать выбор, находясь под давлением. Чтобы исправить это, им нужно в первую очередь окружать себя спокойными и рассудительными людьми. Также астрологи настоятельно рекомендуют уповать на поддержку близких. Нерешительность приносит Весам много проблем, но с другой стороны, эти люди не так уж часто ошибаются, поскольку тщательно анализируют все возможные опции.

Нерешительность становится большим камнем преткновения в любовной сфере. Весы влюбчивы и романтичны, но по какой-то причине не могут заставить себя сделать первый шаг.

Неумение распоряжаться финансами


Весы нередко умеют зарабатывать деньги, но тратить их нормально не могут. Они вечно тратят их на что-то бесполезное, ненужное, а также постоянно натыкаются на обман со стороны продавцов, переплачивают, не умеют вкладывать средства. Это тоже исправимо. Достаточно пройти курсы финансовой грамотности, либо найти умного и мудрого друга, который помог бы полезным советом в нужный период времени. Весам не нужно торопиться.

Еще они часто берут кредиты, от которых можно было бы легко отказаться. Все дело в том, что Весы не могут устоять перед своими желаниями. Если им что-то нужно, то они все отдадут, лишь бы заполучить это как можно скорее. До добра такое отношение к деньгам их точно не доводит. В итоге они утопают в долгах.

Потребность в комплиментах

Весы очень хорошо умеют делать комплименты и говорить приятные слова людям. Но также они и сами нуждаются в чем-то подобном. Им как воздух необходимо одобрение окружающих. Критику они воспринимают крайне болезненно, что также очень сильно портит им жизнь и настроение. Весы хотят, чтобы ими восхищались, но нередко бездействуют в этом направлении. Вода под лежачий камень не течет, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют Весам как-то работать над собой, чтобы располагать к себе людей. Одной харизмы и красоты может быть недостаточно.

Неумение читать людей

Весы — чистой воды эстеты. Они смотрят на внешность собеседника, но не желают заглядывать ему в душу. Это довольно часто приводит к тому, что они начинают отношения, но почти сразу разочаровываются в человеке. Также Весы становятся заложниками токсичных людей, отношения с которыми складываются очень неблагополучно.


Им нужно научиться обходить стороной неприятных людей. Для этого нужно перестать открывать душу всем подряд и верить в то, что все вокруг мягкие и пушистые. Весы должны стать реалистами и развивать любовные, дружеские и деловые отношения осторожно.

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По материалам: dailyhoro.ru

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