Сегодня в Game Pass добавляют еще 2 игры — они уже доступны

Подписка Game Pass вчера неожиданно пополнилась двумя новинками — играми Tunic и Paradise Killer. Кроме того, Microsoft анонсировала существенное количество новых игр, которые должны добавить в Game Pass в 2022 году.

Сегодня же в Game Pass добавляют еще 2 игры — это проекты Shredders и The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos. Обе игры уже доступны по подписке.

Shredders

Shredders

Чтобы доказать, что вы готовы принять вызов, овладейте искусством паркового катания, баттинга, рейлов и массивных кикеров и заработайте свое место в мире сноуборда.



The Dungeon of Naheulbeuk: The Amulet of Chaos

The Dungeon Of Naheulbeuk: The Amulet Of Chaos — Chicken Edition

Готовы окунуться в тактическую ролевую игру, до краёв наполненную обаянием, юмором и сумасшедшими персонажами?!

