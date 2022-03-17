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Сергей Бурунов признался, что долго переживал разбитое сердце

Сергей Бурунов признался, что долго переживал разбитое сердце
Актер Сергей Бурунов высказался о своей личной жизни. Артист, которому уже 45 лет, заявил, что не торопится жениться. Актер никогда не был женат и у него нет детей. При этом он рассказал, что в молодости пережил неудачный опыт отношений. Сейчас он просто боится повторить ошибку. «Предательство простить можно, но сложно. Это должно пройти время, потому что душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь», сказал Сергей Бурунов.
Сергей Бурунов Сам Сергей Бурунов отмечает, что любит умных и красивых женщин. Он говорил, что, к примеру, без ума от актрисы Светланы Ходченковой. Напомним, что в разное время Сергею Бурунову приписывали самые разные романы. СМИ утверждали, что он встречается с Мариной Зудиной, Нонной Гришаевой, а на Анне Уколовой якобы даже собирался жениться, сообщает 5-tv.ru.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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