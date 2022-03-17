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Сюрприз: Tunic добавили в Game Pass, игра получает высокие оценки

Сюрприз: Tunic добавили в Game Pass, игра получает высокие оценки


Разработчики игры Tunic отрицали, что проект попадет в Game Pass в день релиза. По крайней мере, они отмечали несколько месяцев назад, что таких планов нет. Однако, сегодня она сразу после выхода стала доступна в Game Pass — вы уже можете играть в нее на Xbox One, Xbox Series X | S и PC по подписке.

Вместе с релизом игры Tunic появились обзоры на нее. Игра получает отличные отзывы от критиков, сейчас ее рейтинг на Opencritic на уровне в 86 баллов из 100, и 94% критиков рекомендуют игру. Вот некоторые из оценок ведущих игровых изданий:



IGN — 9 / 10



Easy Allies — 8 / 10



Metro GameCentral — 8 / 10



Game Informer — 9.8 / 10



Destructoid — 9 / 10



Hobby Consolas — 90 / 100

Журналисты отмечают, что Tunic — это не «милое приключение», как может показаться на первый взгляд, а полноценно продуманная ролевая игра с отличными сражениями, головоломками и богатым игровым миром. Многие ее сравнивают с Zelda, а портал IGN (французское подразделение) говорит, что игра «взяла лучшее от Zelda, Dark Souls и Death’s Door».


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TUNIC

Говорят, в этих землях спрятаны ценные сокровища. Может, они за золотой дверью? Или глубоко под землей? А может, они во дворце за облаками под охраной могущественных древних монстров. Что же тебя ждет?
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По материалам: newxboxone

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