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Слух: Halo Infinite получит близкий к Warzone режим с элементами Battle Royale

Слух: Halo Infinite получит близкий к Warzone режим с элементами Battle Royale


О том, что в Halo Infinite может появиться режим Battle Royale или нечто на него похожее, возникали еще до релиза самой игры. Однако разработчики их пока не подтверждают, но появляется все больше сведений, что нечто подобное стоит ожидать.

Известный Twitter-аккаунт HaloHub, который делится утечками и новостями по Halo Infinite, сообщил, что получил изображение, которое можно видеть ниже. На этом изображении настройки матча для режима, который можно назвать «преемник Warzone из Halo 5», но с элементами Battle Royale. Судя по всему, в этом режиме игроки будут десантироваться на карту посредством капсул и использовать ключи для возрождения. Стоит напомнить, что режим Warzone в Halo 5 предполагал сражения 12 на 12 игроков.


Как отмечает HaloHub, они не ожидают релиз рассмотренного выше режима для Halo Infinite в ближайшее время.

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По материалам: newxboxone

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