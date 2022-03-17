Слух: Tunic могут добавить в Game Pass уже сегодня





Сегодня, 16 марта, состоится релиз долгожданной игры про храброго лиса — Tunic. Проект на Xbox предлагали в декабре опробовать в рамках демо-версии, и он получил массу положительных отзывов. Похоже, что есть шанс на появление Tunic в подписке Game Pass.

Игроки обратили внимание, что Tunic отображается у некоторых пользователей в Microsoft Store в качестве игры, которая доступна в Game Pass. Сегодня пройдет трансляция [email protected], где Microsoft может об этом объявить официально.





Отметим, ранее разработчики Tunic прямо заявляли, что они не планируют добавлять игру в Game Pass на старте.

Источник Twitter