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Татьяне Брухуновой плюнули в лицо

Татьяне Брухуновой плюнули в лицо
Светская львица Татьяна Брухунова в шоке от поведения людей. Жена юмориста возмущена отношением публики к её сыну, которого она два года назад родила от Евгения Петросяна. На днях молодая жена народного артиста, не думая о последствиях, разместила в Сети трогательные кадры с маленьким Ваганом. Увидев, что на публикацию с её сыном несколько человек отреагировали крайне негативно, супруга юмориста взорвалась. В реакциях подписчиков появились эмоджи, выражающие отвращение. Не ожидавшей критики Татьяну это привело в ужас. «Возможность поставить на фото/видео с ребенком смайлы с негативным контекстом в этой соцсети для меня подобны плевку в лицо», — сказала Брухунова.  
Татьяна Брухунова Помимо этого Татьяна назвала «ущербными» тех, кто позволяет себе такое отношение к маленьким детям. После скандала она приняла решение отказаться от публикации снимков Вагана в Сети. Она хочет оградить его от негатива недоброжелателей. Тем временем сам Петросян занят новыми судебными разборками с бывшей женой — Еленой Степаненко. Недавно стало известно, что суд принял к рассмотрению апелляцию артистки и удовлетворил её требование о проведении новой экспертизы по оценке имущества, нажитого в браке. Как говорит Сергей Жорин, этот процесс может растянуться на годы, так как одна только коллекция книг Евгения Вагановича состоит из двух с половиной тысяч экземпляров. Напомним, что прошлым летом суд принял решение разделить имущество экс-супругов пополам, однако Степаненко это не устроило. Она намерена забрать больше половины миллиардного состояния бывшего мужа.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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