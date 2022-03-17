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The Quarry от разработчиков Until Dawn представили — первый трейлер, детали

The Quarry от разработчиков Until Dawn представили — первый трейлер, детали


Разработчики из Supermassive Games официально представили свой новый проект — игру The Quarry. Как и прошлые игры студии, проект представляет собой интерактивное кино в жанре ужасов. Игра выходит на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S уже 10 июня.

Игру The Quarry разработчики описывают следующим образом:

Конец лета в отдаленных лесах северной части штата Нью-Йорк, и подростки-вожатые Hackett’s Quarry проводят в лагере последнюю ночь. Это означает, что нет детей, нет взрослых и нет правил. В этой захватывающей кинематографической истории вы управляете судьбами всех девяти вожатых лагеря, пока их планы на вечеринку превращаются в непредсказуемую ночь ужасов. С решениями жизни или смерти на каждом шагу, выбор, который вы сделаете, определит, как будет разворачиваться история.

Ниже можно посмотреть первый трейлер The Quarry, издателем игры выступит 2K.


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По материалам: newxboxone

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