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В «Артеке» состоялась линейка, посвященная космонавту Владимиру Комарову

В «Артеке» состоялась линейка, посвященная космонавту Владимиру Комарову

В «Артеке» состоялась торжественная линейка, посвященная 95-летнему юбилею дважды Героя Советского Союза, летчика-испытателя, космонавта Владимира Комарова. 

Торжественная линейка прошла в лагере «Лазурный», который носит имя космонавта с 1985 года. 

Ребята почтили память космонавта, они написали будущим артековцам «Лазурного» письма, в которых призвали не забывать о героях своей страны. 

Владимир Комаров совершил два полета в космос: первый в 1964 году на первом многоместном корабле «Восход-1», в апреле 1967 года во время своего второго полета на новом космическом корабле «Союз-1» он погиб.

В «Артек» космонавт приезжал 18 июля 1965 года вместе первым космонавтом планеты Юрием Гагариным и конструктором Сергеем Королевым.

Международный детский центр «Артек», находящийся в ведении Министерства просвещения Российской Федерации, расположен в Крыму и имеет статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

МДЦ «Артек» – член Международной ассоциации детских лагерей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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